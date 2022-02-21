Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Президент Франції наголошує, що дії Кремля грубо порушують міжнародне право.
“Це однозначне одностороннє порушення Росією міжнародних зобов’язань і замах на суверенітет України”, – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Макрон вимагає термінового засідання Ради Безпеки ООН та ухвалення цілеспрямованих європейських санкцій.
Попередньо Путін ще до підписання так званого указу повідомив Емманюелю Макрону та Олафу Шольцу про готовність визнати самопроголошені “республіки”. Макрон і Шольц висловили розчарування таким рішенням, але, за версією Кремля, заявили про готовність до подальших контактів.
- Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Пізніше стало відомо, що Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Одразу після цього, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте засудила визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно скликати Раду Європи у зв’язку із визнанням президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Очільник міністерства зовнішніх справ Латвії закликав ЄС негайно розпочати процес введення санкцій проти РФ.