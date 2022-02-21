Про це повідомляє американський телеканал CNN .

“Це однозначне одностороннє порушення Росією міжнародних зобов’язань і замах на суверенітет України”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Макрон вимагає термінового засідання Ради Безпеки ООН та ухвалення цілеспрямованих європейських санкцій.

Попередньо Путін ще до підписання так званого указу повідомив Емманюелю Макрону та Олафу Шольцу про готовність визнати самопроголошені “республіки”. Макрон і Шольц висловили розчарування таким рішенням, але, за версією Кремля, заявили про готовність до подальших контактів.