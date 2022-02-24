Про це інформує американський телеканал CNN.
“Франція рішуче засуджує рішення Росії вести війну проти України. Росія повинна негайно припинити свої військові операції”, – наголосив глава Франції.
Окрім того, він зазначив, що Франція солідарна з Україною. Вона підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками, щоб припинити війну.
Президент Франції розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським у четвер рано вранці, і Зеленський попросив “множинних інтервенцій” для підтримки України, повідомляє Єлисейський палац.
Зеленський також попросив “єдності в Європі”, а Макрон “запевнив його у підтримці та солідарності Франції”.
Макрон також розмовляв з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у четвер вранці.
- Нагадаємо, за словами глави зовнішньої політики Європейського Союзу Жозепа Борреля, напад Росії на Україну в четвер став одним із «найтемніших годин для Європи» за майже 80 років.
- Посол України у Туреччині Василь Боднар закликав турецьку владу допомогти Україні.
- Президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу, де відзвітував про стан справ у державі.