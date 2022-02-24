Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна "негайно" припинити військові операції в Україні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Франція рішуче засуджує рішення Росії вести війну проти України. Росія повинна негайно припинити свої військові операції”, – наголосив глава Франції.

Окрім того, він зазначив, що Франція солідарна з Україною. Вона підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками, щоб припинити війну.

Президент Франції розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським у четвер рано вранці, і Зеленський попросив “множинних інтервенцій” для підтримки України, повідомляє Єлисейський палац.

Зеленський також попросив “єдності в Європі”, а Макрон “запевнив його у підтримці та солідарності Франції”.

Макрон також розмовляв з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у четвер вранці.