Президент Гватемали обіцяє Тайваню «рішучу підтримку»

25 квітня під час поїздки до Тайваню президент Гватемали Алехандро Джамматтеї пообіцяв свою "беззастережну підтримку" острову. Візит відбувся на тлі посилення тиску Китаю на кілька країн, котрі все ще підтримують офіційні зв’язки з Тайбеєм.

Про це повідомляє Reuters.

Гватемала є однією з 13 країн, які підтримують офіційні дипломатичні відносини з Тайванем. Водночас минулого місяця Гондурас залишив Тайбей заради Пекіна після того, як попросив майже 2,5 мільярда доларів допомоги.

Виступаючи на церемонії привітання біля офісу президентки Цай Ін Вень, Джамматтеї зауважив, що Гватемала і Тайвань є “братніми країнами” і важливими союзниками.

Говорячи іспанською, він двічі згадав “Республіку Тайвань”, а не її офіційну назву, Китайську Республіку.

“Я хочу, щоб усі вірили, що Гватемала й надалі залишатиметься міцним дипломатичним союзником Республіки Тайвань і продовжуватиме поглиблювати співпрацю у всіх сферах”, — наголосив він, пообіцявши “абсолютну підтримку”.

Джамматтеї, стоячи поруч із президенткою Цай Ін Вень, завершив промову захоплюючими словами “Хай живе вільний Тайвань”.

Відносини Гватемали з Республікою Китай сягають дев’яти десятиліть, до того, як уряд втік на Тайвань у 1949 році після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна, що створили Китайську Народну Республіку.

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Водночас будь-яке припущення про те, що Тайвань є незалежною державою, викликає обурення Пекіна, який ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб взяти острів під свій контроль.

Китай, який розглядає Тайвань як свою власну територію без права на атрибути держави, знову засудив поїздку президента Гватемали. Джамматтеї відвідує Тайвань у відповідь на візит Цай до Гватемали менш як місяць тому.