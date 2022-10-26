Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало 26 жовтня. Він став першим лідером африканської держави, який відвідує нашу країну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це глава української держави зазначив у Facebook.

Раніше глава Гвінеї відвідав Київську область, побував в Ірпені, котрий зруйнували російські війська.

Під час перших в історії наших відносин переговорів на найвищому рівні з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало обговорили зусилля України для подолання глобальної продовольчої кризи. А також шляхи спрощення виходу нашого бізнесу на ринки африканських країн.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю на рівні міжнародних організацій заради закінчення злочинної російської агресії та відновлення миру.

Зеленський висловив вдячність за предметні переговори главі африканської держави.

Раніше Сісоку Ембало відвідав Москву, звідки привіз “повідомлення” для Києва про нібито готовність до переговорів. Своєю чергою, глава української держави відкинув можливість будь-яких перемовин із державою-терористкою, котра руйнує чужу країну та не поважає міжнародно визнані кордони.

У серпні Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами, зокрема з представниками ЗМІ з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани, заявив, що Україна прагне розширювати зв’язки з країнами Африки й почала цей процес іще до повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію.

Зеленський переконаний, що в майбутньому Україна та держави Африки матимуть багато спільних економічних проєктів. За його словами, наша держава готова бути гарантом продовольчої безпеки африканських країн. Україна також прагне до культурного обміну. Крім того, наша держава має одну з найрозвиненіших IT-індустрій у світі, дуже високий рівень цифрових послуг для населення й готова ділитися цим досвідом.

Окрім цього, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розширює свою присутність в Африці, саме тому найближчим часом планується відкриття українського посольства в Гані.

Довідка. Гвінея-Бісау — держава на заході Африки, що межує на півночі із Сенегалом, на сході й південному сході — з Гвінеєю, на південному заході її омиває Атлантичний океан.