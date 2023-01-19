Голова Європейської ради Шарль Мішель наполягає на тому, щоб Європейський Союз продовжував постачання важкого озброєння і систем ППО Україні, тому що наступні два тижні можуть стати вирішальними у цій війні.

Про це Мішель повідомив на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції, яка відбулася сьогодні, 19 січня, у Києві.

За словами голови Європейської ради, ЄС швидко ухвалив рішення стосовно надання зброї Україні.

“Це сталося вперше в історії Європейського Союзу – в перші ж години і дні широкомасштабного вторгнення ми надсилали важке озброєння Україні, – заявив Мішель. – Останнім часом Україна отримує важке озброєння, системи ППО. Я думаю, що це треба продовжувати. Ми хочемо вас підтримати в цьому, тому що, можливо, наступні тижні стануть вирішальними у цій війні”.

Також він додав, що Євросоюз вперше організовує військові навчання для підготовки 15 тис. українських військовослужбовців.

“Ви можете покладатися на Європейський Союз – ми будемо продовжувати нашу непорушну підтримку, ми завжди будемо з вами пліч-о-пліч, тому що ми поділяємо спільну мрію”, – повідомив Мішель.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що чим швидше необхідні рішення будуть ухвалені певними лідерами в Європі щодо оборонного постачання українським воїнам, тим надійніше буде змога гарантувати безпеку українцям та європейцям.

“Я поінформував пана президента про ситуацію на нашому полі бою, на передовій, і про те, якими можуть бути наступні найближчі дії ворога. Дякую, Шарле, за готовність незмінно допомагати Україні й незмінно допомагати нашим людям. Я від щирого серця вам вдячний за це і дякую за таке глибоке розуміння всіх потреб наших воїнів і просування нашої політики, політики підтримки України, скорішої підтримки. Це дуже важливо”, – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що окрім оборонних питань на зустрічі обговорили подальше посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та кроки для реалізації Формули миру.