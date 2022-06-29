Про це повідомив лідер Індонезії у Twitter.

Джоко Відодо побував в одному зі звільнених населених пунктів Київщини разом із мером Ірпеня Олександром Маркушиним.

“Позаду мене житловий комплекс “Липки” у зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом з мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив збитки, завдані будинкам та інфраструктурі внаслідок війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом”, – написав Відодо.

Індонезійський президент має провести зустріч з лідером України Володимиром Зеленським. Джоко Відодо прибув до Києва з Польщі. Крім того, він має намір приїхати до Москви та попросити Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню в Україні.

Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang. Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang. Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1 — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Також президент Індонезії планує закликати знайти негайне розв’язання глобальної продовольчої та енергетичної криз. Країна засудила російське вторгнення в Україну, але ще у квітні відмовилася постачати зброю на запит від Володимира Зеленського.