Про це повідомив лідер Індонезії у Twitter.
Джоко Відодо побував в одному зі звільнених населених пунктів Київщини разом із мером Ірпеня Олександром Маркушиним.
“Позаду мене житловий комплекс “Липки” у зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом з мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив збитки, завдані будинкам та інфраструктурі внаслідок війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом”, – написав Відодо.
Індонезійський президент має провести зустріч з лідером України Володимиром Зеленським. Джоко Відодо прибув до Києва з Польщі. Крім того, він має намір приїхати до Москви та попросити Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню в Україні.
Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.
Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang.
Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1
— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
Також президент Індонезії планує закликати знайти негайне розв’язання глобальної продовольчої та енергетичної криз. Країна засудила російське вторгнення в Україну, але ще у квітні відмовилася постачати зброю на запит від Володимира Зеленського.
У середині червня індонезійський уряд заявив, що готовий виділити 5 млн доларів для відновлення медичної інфраструктури, яку зруйнували під час війни. У МОЗ України додали, що кошти спрямують на відновлення українських медичних закладів. Утім, наша країна вже стала відновлювати лікарні у деокупованих регіонах. З початку війни Індонезія поставила велику кількість ліків та медичної продукції.
- Нагадаємо, на тлі російсько-української війни засновник компанії з виробництва штучних супутників Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі.
- До Київської області приїхав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Він відвідав Бучу та Гостомель.
- До Києва прибула президентка Молдови Мая Санду. У межах робочого візиту вона відвідає населені пункти Київської області та зустрінеться президентом України Володимиром Зеленським.