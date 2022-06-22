Президент Індонезії Джоко Відодо планує приїхати з офіційними візитами до України та Росії. Він планує обговорити гуманітарні питання наприкінці червня.

Про це повідомила міжнародна агенція AP News.

За словами очільника МЗС країни Ретно Марсуді, візити президента демонструють спробу внести допомогу у розв’язанні продовольчої кризи, викликаної війною. Подібні проблеми відчувають усі країни, особливо ті держави, які розвиваються чи мають низький рівень доходу.

Президент Індонезії планує відвідати країни після саміту G7. Він відбудеться у Баварії 26 – 27 червня.

У квітні голова G20 та президент Індонезії Джоко Відодо запросили взяти участь у саміті “Великої двадцятки” президента України Володимира Зеленського. Також запрошення отримали усі члени, зокрема голова Кремля Володимир Путін. За його словами, зібрання стане каталізатором відновлення світу від пандемії COVID-19 та наслідків війни в Україні.