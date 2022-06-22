Про це повідомила міжнародна агенція  AP News.

За словами очільника МЗС країни Ретно Марсуді, візити президента демонструють спробу внести допомогу у розв’язанні продовольчої кризи, викликаної війною. Подібні проблеми відчувають усі країни, особливо ті держави, які розвиваються чи мають низький рівень доходу.

Президент Індонезії планує відвідати країни після саміту G7. Він відбудеться у Баварії 26 – 27 червня.

У квітні голова G20 та президент Індонезії Джоко Відодо запросили взяти участь у саміті “Великої двадцятки” президента України Володимира Зеленського. Також запрошення отримали усі члени, зокрема голова Кремля Володимир Путін. За його словами, зібрання стане каталізатором відновлення світу від пандемії COVID-19 та наслідків війни в Україні.