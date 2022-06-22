Про це повідомила міжнародна агенція AP News.
За словами очільника МЗС країни Ретно Марсуді, візити президента демонструють спробу внести допомогу у розв’язанні продовольчої кризи, викликаної війною. Подібні проблеми відчувають усі країни, особливо ті держави, які розвиваються чи мають низький рівень доходу.
Президент Індонезії планує відвідати країни після саміту G7. Він відбудеться у Баварії 26 – 27 червня.
У квітні голова G20 та президент Індонезії Джоко Відодо запросили взяти участь у саміті “Великої двадцятки” президента України Володимира Зеленського. Також запрошення отримали усі члени, зокрема голова Кремля Володимир Путін. За його словами, зібрання стане каталізатором відновлення світу від пандемії COVID-19 та наслідків війни в Україні.
- Нагадаємо, поки Захід запроваджує низку санкцій проти Росії та зменшує залежність від російської нафти, РФ продає “чорне золото” Індії та Китаю, таким чином заробляючи ще більше, аніж до початку повномасштабної війни проти України.
- Сполучене Королівство відмовило делегації з РФ в отриманні віз для участі в липневій сесії Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ.
- Недоотриманий дохід у сільському господарстві – через зменшення виробництва, блокування портів та здорожчання виробничих факторів – оцінюється у 23,3 млрд доларів.