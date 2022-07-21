Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Італії.

Президент Італії Серджо Матарелла, після того, як заслухав голів Палати депутатів відповідно до статті 88 Конституції, підписав указ про розпуск парламенту.

“Я підписав указ про розпуск Палат для призначення нових виборів протягом сімдесяти днів, передбачених Конституцією”, – зазначив Серджо Матарелла.

Також він додав, що достроковий розпуск парламенту завжди є останнім вибором, особливо якщо, як зараз, є багато важливих зобов’язань перед палатами, які необхідно виконати в інтересах Італії. Але політична ситуація, що склалася, призвела саме до такого рішення.

За словами президента Італії, обговорення, голосування та форма проведення голосування вчора у Сенаті, показали відсутність парламентської підтримки уряду та відсутність перспектив для створення нової більшості. Ці обставини зробили достроковий розпуск парламенту неминучим.

Також Серджо Матарелла подякував Маріо Драгі та міністрам за їхню роботу протягом 18 місяців.

“Я зобов’язаний наголосити на тому, що період, який ми переживаємо, не допускає павз у втручаннях, які є важливими для протидії наслідкам економічної та соціальної кризи, зокрема, зростанню інфляції, яка спричинена вартістю енергії та вартістю харчових продуктів, що має серйозні наслідки для сімей і бізнесу”, – зазначив президент Італії.

Він заявив про те, що необхідно щось зробити для того, щоб подолати економічні труднощі та їхні соціальні наслідки, особливо щодо співгромадян, які перебувають у гірших умовах. Також важливо стримати наслідки війни Росії проти України на рівні безпеки Європи та Італії.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі подав прохання про відставку. Президент Серджо Маттарелла “взяв до відома” відставку, попросивши уряд Драгі залишитися на посадах до обрання тимчасового голови. Маріо Драгі вирішив подати у відставку після того, як ключові союзники по коаліції бойкотували вотум довіри. У такий спосіб вони сигналізували про ймовірні дострокові вибори.