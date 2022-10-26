Під час візиту до США президент Ізраїлю Іцхак Герцог показав докази того, що Росія використовує іранські дрони в Україні. Він продемонстрував відповідні фотографії.

Про це зкорема йшлося під час виступу Герцога у Вашингтоні.

Іран заперечує постачання дронів, але Іцхак Герцог довів, що Тегеран продає свої безпілотники Росії для війни проти України. Президент продемонстрував зроблені в Україні фотографії корпусів та двигунів збитих дронів .

“Це дрон “Шахед-136”, який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року – подивіться на хвіст і крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, хоча його й замасковано кириличними літерами (безпілотник підписаний як “Герань-2″, – ред.), але навіть шрифт такий самий”, — зауважив він.

За його словами, ці фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, яку він готовий надати. Зокрема в ізраїльської влади є розвідувальні дані.