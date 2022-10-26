Про це зкорема йшлося під час виступу Герцога у Вашингтоні.
Іран заперечує постачання дронів, але Іцхак Герцог довів, що Тегеран продає свої безпілотники Росії для війни проти України. Президент продемонстрував зроблені в Україні фотографії корпусів та двигунів збитих дронів .
“Це дрон “Шахед-136”, який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року – подивіться на хвіст і крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, хоча його й замасковано кириличними літерами (безпілотник підписаний як “Герань-2″, – ред.), але навіть шрифт такий самий”, — зауважив він.
За його словами, ці фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, яку він готовий надати. Зокрема в ізраїльської влади є розвідувальні дані.
“Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародне співтовариство домовлятися з Іраном, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби та одночасно роблять інші жахливі речі”, — йдеться у повідомленні.
Фото: Atlantic Council
- Іранські безпілотники Shahed-136, які РФ використовує зокрема для атак на українські об’єкти критичної інфраструктури, частково заміняють високоточну зброю великої дальності.
- Іран не залишиться байдужим, якщо буде доведено, що його безпілотники використовуються РФ в Україні, заявив 24 жовтня міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амірабдоллахіан на тлі звинувачень, що Ісламська Республіка постачає безпілотники Москві для війни проти України.