Про це повідомляє Euractiv.

За його словами, в очікуванні майбутньої зустрічі послів країн-учасників він спробує переконати прем’єр-міністра Андрея Пленковича на свою користь, але не має впевненості у тому, що йому це вдасться. Водончас Міланович пообіцяв “переслідувати гріховні душі кожного члена хорватьського парламенту, який проголосує “за” вступ Фінляндії і Швеції, як диявол”.

Зауважимо, що з хорватською конституцією, президент хоч і є верховним головнокомандувачем хорватської армії й має право голосу у зовнішній політиці, та прем’єр-міністр регулярно представляє Хорватію на самітах ЄС. Сам Андрей Пленкович раніше заявив, що припиняє всі контакти з президентом Зораном Мілановичем.