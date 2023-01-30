Про це повідомляє Reuters.
У грудні минулого року хорватські законодавці відхилили пропозицію про приєднання країни до місії Європейського Союзу на підтримку української армії, що відображало глибокі розбіжності між Мілановичем і прем’єр-міністром Андрієм Пленковичем.
Відвертий критик політики Заходу в Україні, Міланович заявив, що не хоче, щоб його країна зіштовхнулася з тим, що він назвав “потенційно катастрофічними наслідками через 11-місячну війну” РФ проти України.
Те, що Захід робить щодо України, є глибоко аморальним, оскільки немає вирішення (війни)”, — сказав Міланович журналістам під час візиту до військових казарм у східному місті Петріня, маючи на увазі військову підтримку Києва з боку Заходу.
Він висловив власне переконання, що прибуття німецьких танків в Україну лише “зблизить Росію з Китаєм”.
Зрозуміло, що Крим більше ніколи не буде частиною України”, – додав Міланович.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити українське правління над Кримом, захопленим і незаконно анексованим Росією в 2014 році.
Раніше Міланович розкритикував західні країни за використання “подвійних стандартів” у міжнародній політиці, заявивши, що Росія посилатиметься на те, що він назвав “анексією Косово” міжнародною спільнотою як привід для відторгнення частини України.
Міланович, колишній прем’єр-міністр Хорватії з Соціал-демократичної партії (СДП), зайняв антиєвропейську позицію, коли отримав здебільшого церемоніальну посаду президента, узгоджуючи свою політику з політикою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та лідера сепаратистських боснійських сербів Мілорада Додіка.
- У листопаді минулого року президент Хорватії Зоран Міланович відмовився попередньо погодитися на участь хорватських військовослужбовців у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських захисників.
- 8 січня президент РФ Володимир Путін був заочно нагороджений лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком під час церемонії з нагоди національного свята Боснійської автономної республіки сербів.
- Протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.