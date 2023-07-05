У травні 2023 року президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір підкорив Еверест. Утім він залишав територію України через довідку про інвалідність.

Джерело: розслідування Bihus.info.

У травні цього року Ігор та Оксана Кушнір піднялися на Еверест. Його дружина є громадянкою Кіпру.

“От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям – загадка”, — зазначили розслідувачі.

Подружжю експедиція обійшлася у 150 тисяч доларів. Інформація щодо цього не була поширена в мережі, але журналісти виявили на сторінці гіда, який їх проводив, що одна людина мала заплатити 75 тисяч доларів.

У спортивних ЗМІ писали, що подружжя стало першою українською парою на вершині Землі.

Довідка. Ігор Кушнір обіймає посаду президента “Київміськбуду” понад десять років. Розслідувачі наголосили, що фірма на 80% належить Києві. Станом на початок 2023 року компанія зупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

З 24 лютого 2022 року будівельник провів за кордоном 240 днів — 8 місяців або рівно половину часу від початку повномасштабного вторгнення.