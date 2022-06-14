Китайський лідер Сі Цзіньпінь підписав директиву, яка дозволяє "невоєнне" використання збройних сил. Це викликало занепокоєння, що Пекін може готуватись до вторгнення у Тайвань під виглядом "спеціальної операції", яку не класифікують як війну.

Про це повідомляє Радіо “Вільна Азія” (RFA).

Попри те, що острів Тайвань ніколи не був під владою Комуністичної партії Китаю, не входив до складу КНР та спротив 23 млн жителів острова не готові відмовитись від суверенітету та демократії, Пекін наполягає на тому, що Тайвань – це територія Китаю.

Президент КНР вже підписав указ про “невоєнне” застосування збройних сил, який почне діяти з 15 червня.

“Указ, загалом, систематично регулює основні принципи, організацію та командування, види операції, оперативне забезпечення та політичну роботу, а також їх виконання військами. Це забезпечить правову основу для мирних воєнних операцій”, – повідомили у державному інформаційному агенстві КНР “Сіньхуа”.

Серед шести пунктів указу – “підтримка національного суверенітету, регіональної стабільності й регулювання організації та проведення мирних воєнних операцій”.

Повідомлення з’явилось після того, як президент України Володимир Зеленсткий закликав до дипломатичного вирішення загрози військових дій у Тайванській протоці.

Виступаючи через відеозв’язок на азійському форумі безпеки у Сінгапурі, український лідер привів у приклад Україну та наголосив, що світ завжди повинен підтримувати будь-які превентивні дії та дипломатичні рішення для попередження війни.

Також наприкінці минулого тижня прем’єр-міністр Фуміо Кісіда що “Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра”.

Політичний експерт з Пекіну Ву Цян заявив, що, ймовірно, Зеленський підтримує політичну мету США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

“Всі країни проводять такі порівняння, проте Зеленський вважає обов’язковим їх робити. Я вважаю, що він відповідає взаємністю (в обмін на підтримку США), він підтримує стратегічну мету США в Індо-Тихоокеанському регіоні”, – сказав Цян.

Також китайський політичний експерт наголосив, що слова Зеленського віддзеркалюють зміну ставлення Східної Європи та ЄС до Тайваню після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Для нього більш важливо показати цю зміну позиції Євросоюзу”, – додав Цян.

Водночас доцент Тайванського національного університету ім. Сунь Ятсена Чен Чі наголосив, що Володимир Зеленський був досить обережним у своїх висловах, аби не провокувати Пекін.

“Він досить розумний, щоб не провокувати Китай, тому не може чітко висловитись щодо питання Тайваню, тому йому довелось відповісти на нього тонко”, – сказав він.

Доцент додав, що Україна сподівається на допомогу Китаю у післявоєнному відновленні, тому навряд чи офіційний Київ буде готовий пожертвувати відносинами з Пекіном відкрито підтримуючи Тайвань.