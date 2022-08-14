Президент Латвії Егілс Левітс вважає за необхідне анулювати вже видані візи та посвідки на проживання росіянам, які підтримують війну РФ проти України.

Про це повідомляє видання DW.

“Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їх невиправдана щедрість у видачі посвідок на проживання російським громадянам… створили ризики безпеки та сприяли двомовності. Настав час провести ревізію наслідків цієї невдалої та небезпечної політики”, – заявив він у суботу.

За словами латвійського президента, у майбутньому посвідки на проживання не варто видавати резидентам країни, які мають намір ухвалити російське громадянство. Він наголосив, що вони мають залишити країну.

Левітс наголосив на необхідності обмежити надання шенгенських віз росіянам на рівні ЄС. Латвія перестала видавати туристичні візи росіянам у перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну – 24 лютого, але російські туристи, як і раніше, приїжджають туди з візами інших країн Шенгенської зони, зазначив він.

“Тому вважаю, що Латвії разом із Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами-однодумами потрібно висунути вимогу надалі вже на рівні Європи перервати видачу туристичних віз громадянам РФ. Це було б додатковою санкцією проти РФ”, – додав латвійський президент.

Питання про обмеження видачі шенгенських віз росіянам як додатковий захід у відповідь на війну в Україні, що триває, винесли на обговорення Ради ЄС наприкінці серпня. Влада Чехії, що головує в ЄС, заявила, що добиватиметься позитивного рішення з цього питання, якого також вимагають балтійські країни.