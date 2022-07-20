Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу RTVi.
За словами Левітса, серед росіян, які живуть у Латвії, є частина тих, хто підтримує Україну. Та є і такі росіяни, які досі не зрозуміли, що відбувається.
“Я думаю, що ті росіяни, які живуть у Латвії, повинні зайняти певну позицію. І більшість із них так і зробили, тому що в такій ситуації ніякого ефекту нейтральності бути не може. Якщо він нейтральний, отже, він не зрозумів суті справи”, – наголосив Левітс.
Ті громадяни, які все ж підтримують російське повномасштабне вторгнення, президент Латвії вважає такими, які “знаходяться поза спектром демократії”.
Тому, додав він, таких осіб можуть внести до списку на позбавлення латвійського громадянства – відповідний проєкт закону вже внесено до Сейму Латвії. Передусім мовиться про осіб, які мають подвійне громадянство – латвійське та російське.
Та попри все Егіл Левітс впевнений, що з часом кількість тих росіян, які підтримуватимуть Україну, зростатиме, адже вони починають розуміти, що відбувається насправді.
- Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Євген Федоров висловив думку щодо відкликання визнання незалежності Естонії, Латвії та України. Раніше депутат від провладної “Єдиної Росії” запропонував аналогічне, але з Литвою.
- Також повідомлялось, що Латвія та Франція найменше підтримали Україну щодо надання статусу кандидатки на вступ до ЄС.