Джерело: LRT.

6 липня у Литві ще відзначають 770-річчя першого короля Міндаугаса (Міндовга) та День національного гімну.

Гітанас Науседа нагородив прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Олексія Резнікова, віцепрем’єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, а також головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Командорським хрестом Ордену Хреста Витязя (Погоні) нагородили Резнікова, а офіцерським хрестом Ордену Хреста Витязя (Погоні) — Залужного. Шмагалю надали Командорський хрест Ордену Гедиміна, а Стефанішині – Офіцерський хрест Ордену Гедиміна.

“Його (Залужного, – ред.) відзначили “за надзвичайну мужність, стійкість і вірність обов’язку, виявлені в боротьбі з найбільшим агресором XXI століття — терористичною Росією”, — йдеться у повідомленні.

Резнікова нагородили за “за його особливу рішучість, жертовність і лідерство у захисті західних демократичних цінностей і боротьбі за безпечну Європу”. Прем’єр-міністра відзначили через внесок в активну співпрацю держав та утвердження демократичних цінностей, а Стефанішину — “за заслуги у досягненні членства України в Європейському Союзі та НАТО”.