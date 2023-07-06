Джерело: LRT.
6 липня у Литві ще відзначають 770-річчя першого короля Міндаугаса (Міндовга) та День національного гімну.
Гітанас Науседа нагородив прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Олексія Резнікова, віцепрем’єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, а також головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Командорським хрестом Ордену Хреста Витязя (Погоні) нагородили Резнікова, а офіцерським хрестом Ордену Хреста Витязя (Погоні) — Залужного. Шмагалю надали Командорський хрест Ордену Гедиміна, а Стефанішині – Офіцерський хрест Ордену Гедиміна.
“Його (Залужного, – ред.) відзначили “за надзвичайну мужність, стійкість і вірність обов’язку, виявлені в боротьбі з найбільшим агресором XXI століття — терористичною Росією”, — йдеться у повідомленні.
Резнікова нагородили за “за його особливу рішучість, жертовність і лідерство у захисті західних демократичних цінностей і боротьбі за безпечну Європу”. Прем’єр-міністра відзначили через внесок в активну співпрацю держав та утвердження демократичних цінностей, а Стефанішину — “за заслуги у досягненні членства України в Європейському Союзі та НАТО”.
- 5 липня президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що за підсумками майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які не розчарують країну, що протистоїть російському вторгненню.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики обговорили з представниками Литви подальшу співпрацю та зміцнення кроків у сфері інформаційної безпеки та діджиталізації культурної спадщини України.