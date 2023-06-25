Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Володимир Путін "голий", і короткочасний заколот під керівництвом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина показує серйозні загрози його режиму.

Джерело: SkyNews

Науседа також зауважив, що у нього зростає занепокоєння стосовно національної безпеки власної країни.

“Послідовність подій показала, що король голий і що військові колони такого розміру можуть пройти досить далеко, щоб становити фундаментальну загрозу (російському) режиму”, — наголосив президент після засідання Ради державної оборони Литви.

Значний акцент робиться на ситуації в Білорусі, куди переїхав Євген Пригожин, повідомили в офісі глави Литви.

Під час зустрічі погодили, що “зростає загроза протиправної діяльності на литовсько-білоруському кордоні, включно з різними провокаціями”. Та зазначили, що це вимагає “посилення безпеки східних кордонів Литви та НАТО”.

Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.

25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.