Президент Литви Гітанас Науседа висловив думку, що Китай підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На його думку, на меті КНР продовжити війну, а не навпаки.

Про це повідомило LRT.

“На жаль, я бачу, що мета Китаю – продовжити цю війну (в Україні, – ред.), зробити її ще більш кровопролитною. У цій ситуації Китай таємно або відкрито підтримує Росію”, — заявив він.

Президент Литви додав, що роль Пекіна в російському нападі на Україну деструктивна, ніж конструктивна. Крім того, він не бачить можливості нейтрального статусу з боку Китаю.