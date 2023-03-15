Про це повідомило LRT.
“На жаль, я бачу, що мета Китаю – продовжити цю війну (в Україні, – ред.), зробити її ще більш кровопролитною. У цій ситуації Китай таємно або відкрито підтримує Росію”, — заявив він.
Президент Литви додав, що роль Пекіна в російському нападі на Україну деструктивна, ніж конструктивна. Крім того, він не бачить можливості нейтрального статусу з боку Китаю.
“Дуже важко повірити, що Китай може відігравати роль посередника між двома країнами. Якби він був хоча б нейтральним, я міг би уявити собі такий статус, але зараз я не бачу такої можливості. На цю мить я оцінюю і бачу роль Китаю як швидше деструктивну, ніж конструктивну”, — додав Гітанас Науседа.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Росію вже наступного тижня. Візит планується до Москви. Після Сі Цзіньпін планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським
- У міністерстві оборони КНР повідомили, що 15 березня Китай, Росія та Іран розпочнуть спільні військові навчання.
- За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден тисне на Європейський Союз, шоб він зайняв жорсткішу позицію щодо Китаю. Це, за даними джерел, розділило верхівку ЄС, оскільки очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримує Байдена, а президент Євроради Шарль Мішель – ні.
- Росія та Китай “чітко” об’єдналися у пропаганді та дезінформації відносно російської агресії проти України, а Сполучені Штати та Захід не інвестували достатньо протягом багатьох років у протидію такій дезінформації, – заявив 13 березня високопосадовець Держдепу.