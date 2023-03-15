Про це повідомило LRT.

“На жаль, я бачу, що мета Китаю – продовжити цю війну (в Україні, – ред.), зробити її ще більш кровопролитною. У цій ситуації Китай таємно або відкрито підтримує Росію”, — заявив він.

Президент Литви додав, що роль Пекіна в російському нападі на Україну  деструктивна, ніж конструктивна. Крім того, він не бачить можливості нейтрального статусу з боку Китаю.

“Дуже важко повірити, що Китай може відігравати роль посередника між двома країнами. Якби він був хоча б нейтральним, я міг би уявити собі такий статус, але зараз я не бачу такої можливості. На цю мить я оцінюю і бачу роль Китаю як швидше деструктивну, ніж конструктивну”, — додав Гітанас Науседа.