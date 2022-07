“Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернусь до українського народу у Верховній Раді”, – написав Науседа.

Планується, що Зеленському вручать у найвищу державну нагороду Литви — орден Вітовта Великого. Його заснували у 1930 році. Орден присвятили згадці про 500-річчя від дня смерті князя Вітовта для нагородження литовських та іноземних громадян за особливі заслуги перед Литовською державою.

Just arrived in Kyiv. On this special day, as Ukraine celebrates the Day of Statehood for the first time, will address Ukrainian people at the Verkhovna Rada. Will also meet President @ZelenskyyUA , present him with the Order of Vytautas the Great – the highest 🇱🇹state decoration. pic.twitter.com/39GPMiB5XJ

Днями з офіційним візитом була в Києві дружина президента Литви Діана Гітанаса. Вона заявила, що вони мають підтримувати Україну, оскільки “тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас”. 23 липня відбувався другий саміт перших леді та джентльменів, який присвятили питанню повоєнного відновлення країни. Його провели у форматі телемосту між різними країнами світу.

Литовський президент неодноразово закликав до більш жорстких санкцій проти Росії. Гітанас Науседа виступав за те, щоб вони були дійсно ефективними і щоб їх не можна було обійти.

First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world's heart today beats in 🇺🇦. Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with 🇺🇦 as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ

