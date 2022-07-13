Литовський лідер Гітанас Науседа прокоментував погрози Росії, які адресовані Литві через заборону транзиту підсанкційних товарів до Калінінграда.

Про це повідомляє литовський публічний мовник LRT.

За словами Науседу, влада Литви вислухала всі погрози, які були зроблені російськими посадовцями останнім часом. Проте, додав президент Литви, не варто сприймати ці погрози буквально.

Більш того, на думку литовського лідера, з боку Росії звучатиме ще не мало подібних заяв з погрозами.

“Цими погрозами вони вже розділили весь Європейський Союз та, мабуть, більшу частину світу”, – сказав Науседа.

Він додав, що дійсно, завжди потрібно серйозно ставитись до побідних заяв, які озвучує така агресивна країна. Водночас “здригатись” від кожної такої заяви непотрібно.

“Ми повинні продовжувати робити справи, які мало пов’язані з Росією, а, насамперед. спрямовані на нашу спільну діяльність із союзниками”, – сказав Науседа.

За словами президента Литви, боротись з Росією потрібно колективно. Тому, перш за все, Литві необхідно звернути увагу своїх союзників на те, у якому ризикованому регіоні вони (Литва – ред.) знаходиться.

“І НАТО і Євросоюз дуже адекватно реагують на загрози та роблять все, щоб у Росії не було ні найменшої спокуси випробувати свої сили та стійкість. Іншими словами, спробуйте щит колективного захисту”, – додав Гітанас Науседа.