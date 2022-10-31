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Президент «Мотор Січ» Богуслаєв на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – Генпрокурор

На початку повномасштабного вторгнення РФ президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися. Окрім цього, за його наказом із вертольотів зняли лопаті.

Понеділок, 31 жовтня 2022, 22:56
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Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Так, слідство володіє інформацією, що Богуслаєв на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою.

“Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів”, – зазначив Костін.

Водночас генпрокурор додав, що це ще не все, після того, як армійці звернулись по гелікоптери, президент “Мотор Січі” віддав наказ розукомплектувати техніку. За його наказом зняли з гелікоптерів лопасті.

Генпрокурор зауважив, що усі ці дії Богуслаєв вчиняв саме на початку повномасштабного вторгнення росіян.

“Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі”, – наголосив він.

Раніше стало відомо, що президент корпорації “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв має громадянство РФ з 2000 року.

Богуслаєв був не лише керівником корпорації “Мотор Січ”, а й довіреною особою кандидата в президенти України Віктора Януковича. А з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Також Богуслаєв, вже як нардеп, входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало можливість доступу до державної таємниці відповідно до закону України “Про державну таємницю” (стаття 27) та “Про статус народного депутата” (стаття 19).

Декілька колишніх депутатів-членів комітету підтвердили журналістам, що зокрема Богуслаєв тривалий час мав доступ до держтаємниці.

23 жовтня СБУ заявила, що затримано президента “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта через співпрацю з РФ. Відомство оприлюднило телефонні записи, де містяться докази щодо цього звинувачення. Спецслужби заявляли, що посадовці співпрацювали з наближеними особами до Кремля, які працюють з представниками РФ “Ростех”. Вони створили транснаціональні канали незаконного постачання партій українських авіадвигунів росіянам.

Теги: В'ячеслав Богуслаєв, Генпрокурор, Державна зрада, зрадники, кримінальна справа, Мотор Січ

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