Станом на 11 вересня 2022 року жодні перемовини з Росії щодо завершення повномасштабної російсько-української війни неможливі, адже росіяни не можуть сформулювати "жодних адекватних позицій".

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії “Україна на захисті нашої спільної свободи”.

“Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть”, — зазначив він.

Голова держави наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок: “Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі”, — сказав Зеленський.

Як зауважив Президент України, спочатку потрібно, аби РФ покинула українські території та перестала поводитися як “терорист”, який почав повномасштабну війну проти України. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

Володимир Зеленський пояснив, що аби українці могли відкрити з росіянами “дипломатичний коридор”, вони мають показати політичну волю, що готові віддати назад чужу землю: “Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки”, — додав президент.