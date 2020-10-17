У суботу, 17 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відправився на самоізоляцію. Таке рішення політик прийняв після того, як у його охоронця підтвердився коронавірус.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Речниця канцелярії німецького президента розповіла журналістам, що 64-річний Штайнмаєр вже зробив тест на коронавірус, однак його результат поки що невідомий. В пресслужбі президента не розголошують, чи є у нього симптоми COVID-19.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін залишила засідання саміту Європейського союзу і попрямувала на самоізоляцію. Таке рішення було прийнято після контакту політика з хворою на коронавірус людиною. Представляти інтереси Фінляндії на завершальному засіданні Ради Європи буде колега Марін зі Швеції Стефан Левен. Сторони попередньо про це домовилися.