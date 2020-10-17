Про це повідомляє німецьке видання Bild.
Речниця канцелярії німецького президента розповіла журналістам, що 64-річний Штайнмаєр вже зробив тест на коронавірус, однак його результат поки що невідомий. В пресслужбі президента не розголошують, чи є у нього симптоми COVID-19.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін залишила засідання саміту Європейського союзу і попрямувала на самоізоляцію. Таке рішення було прийнято після контакту політика з хворою на коронавірус людиною. Представляти інтереси Фінляндії на завершальному засіданні Ради Європи буде колега Марін зі Швеції Стефан Левен. Сторони попередньо про це домовилися.
- Раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель повідомив, що йде на самоізоляцію через контакт з людиною, хворою на коронавірус COVID-19. Разом з Боррелем на самоізоляцію пішов ще один дипломат – Янез Ленарчич. Вони контактували з однією й тією ж людиною в Ефіопії.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький тимчасово перейшов на віддалений режим роботи. Політик самоізолювався після тісного контакту із зараженим коронавірусом.