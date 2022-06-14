Про це йдеться на сайті Офісу президента України.
Учасники зустрічі наголосили на тому, що людство мало б назавжди запам’ятати страшні сторінки трагедії Бабиного Яру, яка забрала тисячі життів. Проте сьогодні російські загарбники нехтують нормами міжнародного права й продовжують знищувати український народ.
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну отець Патрік Дебуа спільно з “Яхад-Ін Унум” реалізовує ініціативу під назвою “Проєкт розслідування воєнних злочинів Росії: збір доказів”.
Цей проєкт втілюють у співпраці з неурядовою організацією “Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, у якій отець Патрік Дебуа є головою академічної ради.
Центр займається пошуком свідків та документацією доказів воєнних злочинів в Україні.
Наразі зібрано дані про понад двісті тисяч потенційних місць злочинів російських військ.
Під час зустрічі, керівник Офісу президента України Андрій подякував представникам організації “Яхад-Ін Унум” за зусилля щодо фіксації злочинів російських окупантів в Україні. Також він зазначив, що сьогодні необхідно документувати кожен злочин, який скоюють російські окупанти в Україні, та привертати до цього увагу міжнародної спільноти.
Довідка. “Яхад-Ін Унум” – це французька організація, створена для вивчення і документування місць масових вбивств і поховань часів Другої світової війни. “Яхад-Ін Унум” протягом 20 років досліджує та документує геноцид євреїв, ромів та інші масові злочини, скоєні нацистами під час Другої світової війни. Зокрема, організація вивчала трагедію Бабиного Яру у Києві.
- Раніше повідомлялося, що в Україну прибула місія Незалежної міжнародної Комісії ООН з розслідування злочинів, пов‘язаних з агресією РФ. Голова комісії ― Ерік Мьосе, також до її складу входять Ясминка Джумхур і Пабло де Грайфф.
- Також на тлі російсько-української війни із 7 по 16 червня в Україні відбудеться перша місія членів Незалежної міжнародної комісії ООН. Мета — встановити факти, обставини та першопричини будь-яких порушень прав людини, а також зібрати відповідні докази.
- Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло майже 4150 мирних жителів.