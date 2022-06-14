Онлайн-конференція відбулася за участю Андрія Єрмака, Патріка Дебуа та представників Центру Симона Візенталя щодо розслідування воєнних злочинів РФ під час повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Учасники зустрічі наголосили на тому, що людство мало б назавжди запам’ятати страшні сторінки трагедії Бабиного Яру, яка забрала тисячі життів. Проте сьогодні російські загарбники нехтують нормами міжнародного права й продовжують знищувати український народ.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну отець Патрік Дебуа спільно з “Яхад-Ін Унум” реалізовує ініціативу під назвою “Проєкт розслідування воєнних злочинів Росії: збір доказів”.

Цей проєкт втілюють у співпраці з неурядовою організацією “Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, у якій отець Патрік Дебуа є головою академічної ради.

Центр займається пошуком свідків та документацією доказів воєнних злочинів в Україні.

Наразі зібрано дані про понад двісті тисяч потенційних місць злочинів російських військ.

Під час зустрічі, керівник Офісу президента України Андрій подякував представникам організації “Яхад-Ін Унум” за зусилля щодо фіксації злочинів російських окупантів в Україні. Також він зазначив, що сьогодні необхідно документувати кожен злочин, який скоюють російські окупанти в Україні, та привертати до цього увагу міжнародної спільноти.

Довідка. “Яхад-Ін Унум” – це французька організація, створена для вивчення і документування місць масових вбивств і поховань часів Другої світової війни. “Яхад-Ін Унум” протягом 20 років досліджує та документує геноцид євреїв, ромів та інші масові злочини, скоєні нацистами під час Другої світової війни. Зокрема, організація вивчала трагедію Бабиного Яру у Києві.