Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Учасники зустрічі наголосили на тому, що людство мало б назавжди запам’ятати страшні сторінки трагедії Бабиного Яру, яка забрала тисячі життів. Проте сьогодні російські загарбники нехтують нормами міжнародного права й продовжують знищувати український народ.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну отець Патрік Дебуа спільно з “Яхад-Ін Унум” реалізовує ініціативу під назвою “Проєкт розслідування воєнних злочинів Росії: збір доказів”.

Цей проєкт втілюють у співпраці з неурядовою організацією “Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, у якій отець Патрік Дебуа є головою академічної ради.

Центр займається пошуком свідків та документацією доказів воєнних злочинів в Україні.

Наразі зібрано дані про понад двісті тисяч потенційних місць злочинів російських військ.

Під час зустрічі, керівник Офісу президента України Андрій подякував представникам організації “Яхад-Ін Унум” за зусилля щодо фіксації злочинів російських окупантів в Україні. Також він зазначив, що сьогодні необхідно документувати кожен злочин, який скоюють російські окупанти в Україні, та привертати до цього увагу міжнародної спільноти.

Довідка. “Яхад-Ін Унум” – це французька організація, створена для вивчення і документування місць масових вбивств і поховань часів Другої світової війни. “Яхад-Ін Унум” протягом 20 років досліджує та документує геноцид євреїв, ромів та інші масові злочини, скоєні нацистами під час Другої світової війни. Зокрема, організація вивчала трагедію Бабиного Яру у Києві.