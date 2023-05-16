Президент ПАР прокоментував заяви США щодо постачання зброї до РФ

Про це пише Reuters.
За словами очільника країни, ПАР дотримується міжнародних угод і договорів, які вона уклала, і її підхід до звинувачень Сполучених Штатів у постачанні зброї буде відповідати лише їм.
“Ми не згодні з тим, що наша країна, з її позицією неприєднання, ставить Росію вище за інші держави. Крім того, ми категорично не погоджуємося з тим, що це має ставити під загрозу наші стосунки з іншими країнами”, – наголосив Рамафоса.
ДОВІДКОВО. ПАР поширює наративи про політику неприєднання щодо війни в Україні. Водночас республіка продовжує співпрацю з Росією у військовій сфері і утрималася при голосуванні за резолюцію ООН із закликом до загарбників вивести війська. Саме це стало причиною поширення серед країн Заходу припущень, що ПАР є одним із найближчих союзників Москви.
Як відомо, у грудні 2022 року російський корабель Lady R робив зупинку на військово-морській базі ПАР Саймонстаун, після чого направився до Росії.
Раніше цього місяця після візиту до США спільно з делегацією посадових осіб ПАР посол США Рубен Брігеті заявив, що під час цієї зупинки на судно завантажили зброю та боєприпаси.
В Офісі президента країни Рамафоси прокоментували ці звинувачення й відповіли, що жодних конкретних доказів, які б довели правдивість заяв посла, не запропоновано.
Невдовзі кілька міністрів, включно з представником міністерства закордонних справ і міністром зв’язку, відзначили, що ПАР не погоджувала постачання зброї в Росію в грудні.
12 травня посла США Брігеті викликали на зустріч з міністром закордонних справ ПАР Наледі Пандор. Після цього у ПАР заявили, що посадовець вибачився за свої слова, однак сам посол цього не підтвердив. Він лише прокоментував зустріч у Twitter, написавши, що “щиро вдячний за можливість поспілкуватися з міністром і виправити ймовірні помилкові враження, викликані його заявами.”
- Участь президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті ринків, що розвиваються, у Йоганнесбурзі вже стала величезним головним болем для його колеги, президента ПАР Сиріла Рамафоси – після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув російському президенту звинувачення у воєнних злочинах.
- У Південно-Африканській Республіці, де раніше радили президенту Росії Володимиру Путіну не приїжджати на саміт БРІКС через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом, заявили, що зараз працюють над пошуком варіантів можливого візиту очільника Кремля.
- Президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія Африканський національний конгрес (АНК) вирішила: ПАР має припинити членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС), який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.