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Президент ПАР прокоментував заяви США щодо постачання зброї до РФ

Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса відреагував на звинувачення США щодо постачання озброєння Росії, яка веде повномасштабну війну на території України.

Вівторок, 16 травня 2023, 18:33
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Про це пише Reuters.

За словами очільника країни, ПАР дотримується міжнародних угод і договорів, які вона уклала, і її підхід до звинувачень Сполучених Штатів у постачанні зброї буде відповідати лише їм.

“Ми не згодні з тим, що наша країна, з її позицією неприєднання, ставить Росію вище за інші держави. Крім того, ми категорично не погоджуємося з тим, що це має ставити під загрозу наші стосунки з іншими країнами”, – наголосив Рамафоса.

ДОВІДКОВО. ПАР поширює наративи про політику неприєднання щодо війни в Україні. Водночас республіка продовжує співпрацю з Росією у військовій сфері і утрималася при голосуванні за резолюцію ООН із закликом до загарбників вивести війська. Саме це стало причиною поширення серед країн Заходу припущень, що ПАР є  одним із найближчих союзників Москви.

Як відомо, у грудні 2022 року російський корабель Lady R робив зупинку на військово-морській базі ПАР Саймонстаун, після чого направився до Росії.

Раніше цього місяця після візиту до США спільно з делегацією посадових осіб ПАР посол США Рубен Брігеті заявив, що під час цієї зупинки на судно завантажили зброю та боєприпаси.

В Офісі президента країни Рамафоси прокоментували ці звинувачення й відповіли, що жодних  конкретних доказів, які б довели правдивість заяв посла, не запропоновано.

Невдовзі кілька міністрів, включно з представником міністерства закордонних справ і міністром зв’язку, відзначили, що ПАР не погоджувала постачання зброї в Росію в грудні.

12 травня посла США Брігеті викликали на зустріч з міністром закордонних справ ПАР Наледі Пандор. Після цього у ПАР заявили, що посадовець вибачився за свої слова, однак сам посол цього не підтвердив. Він лише прокоментував зустріч у Twitter, написавши, що “щиро вдячний за можливість поспілкуватися з міністром і виправити ймовірні помилкові враження, викликані його заявами.”

Теги: війна, агресія Росії, війна, ПАР, поставки зброї, російсько-українська війна, Сиріл Рамафоса, США

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