Президент наголосив, що до кінця 2023 року Україна ухвалить всі рішення, потрібні для старту переговорів про вступ України до ЄС.

Закон № 10203-1 передбачає збільшення штату Національного антикорупційного бюро на триста людей до 2026 року.

Закон № 10262 дозволяє Національному агентству з питань запобігання корупції повторно перевіряти активи й майно чиновників (і членів їхніх сімей), яке ті придбали до призначення на держпосаду.

Закон № 10288-1 надає приватним вишам право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою ЄС. Йдеться про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів мовою нацменшини.

Представники нацменшин України також зможуть здобувати базову й профільну середню освіту своїми мовами. Виняток — предмети українська мова, українська література, історія України, а також захист України.