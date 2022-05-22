Президент Польщі Анджей Дуда став перший іноземним лідером, який особисто виступив у Верховній Раді після 24 лютого. Він наголосив, що не може бути жодних перемовин чи рішень за спиною України, а Польща всіляко сприятиме вступу України до ЄС.

Основні тези виступу польського лідера зібрали #Букви.

На початку Анджей Дуда процитував перші рядки українського і польського гімнів, а також рядки з “Каменяра” Івана Франка. Останнє символізувало дух, який бере тіло в бій, натякаючи на нашу єдність і відповідальність перед обличчям загрози.

Він наголосив, що вирішувати майбутнє України має право тільки український народ попри “тривожні голоси”, які казали, що держава “має підкоритися вимогам Путіна”.

Польській лідер вірить, що російським загарбникам не вдасться зламати народ України, а вільний світ на сьогодні має обличчя нашої держави. Анджей Дуда вважає, що міжнародна спільнота має вимагати від Росії припинити агресію та вивести війська. Дії РФ він назвав топтанням міжнародного права.

“Не може бути жодних перемовин і рішень за спиною України. Нічого про вас без вас, абсолютно – це залізний принцип”, – заявив він.

Лідер Польщі висловив захоплення Збройними Силам України та окремо захисниками Маріуполя. Він назвав бійців Героями України, Польщі та всього світу, котрі показали, що здатні протистояти імперській Росії попри те, що спочатку ніхто не вірив, що це можливо.

“Росія не змогла реалізувати жодної своєї стратегічної цілі, зазнала великих втрат і зазнає їх весь час. Це великий успіх українських Збройних Сил, української влади і всього українського народу”, – сказав Дуда.

На сьогодні Захід “складає іспит”, чи дотримуються країни власних задекларованих цінностей, вважає Анджей Дуда. Якщо західна спільнота задля власних економічних інтересів чи політичних амбіцій пожертвує Україною та принаймні клаптиком її суверенітету — це буде величезним ударом для всіх. Він наголосив, що повернутися до ведення бізнесу з Москвою “як було завжди” після Бучі, Бородянки та Маріуполя — не можна.

Після широкомасштабного нападу Польща та Україна назавжди стануть добрими сусідами, додав польській лідер. Він пригадав заклик Папи Івана Павла ІІ “ставити вище те, що об’єднує, ніж те, що роз’єднує”. Подібний крок стане історичним шансом і великим зламом.

“На моє глибоке переконання, настав час підписати нову угоду про добросусідство, яка враховуватиме те, що ми вибудували у наших відносинах принаймні за останні місяці”, – сказав Дуда.

Російська агресія показала, що автомобільне, залізничне та інфраструктурне сполучення між країнами недостатнє. На думку президента Польщі, кордони наших країн мають “об’єднувати, а не роз’єднувати”. Налагодженням відносин стане швидке залізничне сполучення між Києвом і Варшавою. Під оплески українських депутатів пан Дуда заявив, що його будуватимуть разом.

“Шановні українці, ваші родичі – дружини, батьки, діти, – які були змушені виїхати до Польщі, не є біженцями в нашій країні. Вони наші гості!” — додав лідер Польщі.

Анджей Дуда заявив, що Україна обов’язково отримає статус кандидата і стане членом Європейського Союзу. Він пообіцяв, що докладе разом з колегами особистих зусиль, переконавши деяких лідерів Європейського Союзу дати нашій державі цей шанс.