Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на відеозвернення президента Польщі.

Дуда заявив, що Україна вже протягом тижня чинить опір окупантам. Атаки російських військ на житлові райони міст мають ознаки геноциду. Також президент Польської Республіки переконаний, що ті, хто винні у цих злочинах, будуть покарані.

Дуда додав, що його країна є одним з лідерів підтримки України. Після цього Польща стала ціллю російської пропаганди та дезінформації, зауважує очільник держави. Політик закликав політичні сили Польщі не піддаватися на провокації Росії, аби зберегти єдність всередині країни.

Також Дуда наголосив, що головною метою є допомога Україні, яка зараз бореться за незалежність.

Нагадаємо, що Польща вже надала Україні 10 тис. автоматів “Grot”, 100 мінометів калібру 60 мм, 20 тис. боєприпасів калібру 23 мм, майже 2 тис. снарядів калібру 152 мм та 42 тис. шоломів.