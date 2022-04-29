Про це свідчать дані соцопитування “Рейтингу”.

Зазначається, що за останні два місяці українці почали краще ставитися до лідерів Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Литви та Франції. Водночас Дуда та Джонсон наразі посідають перші позиції у рейтингу на тлі решти президентів.

До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 92% опитаних. До прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 87% опитаних.

Опитування проводилось 26 квітня 2022 року. У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років зі всіх регіонів України (окрім ОРДЛО та АР Крим).