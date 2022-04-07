Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував дії російських армійців у містечку Буча, що під Києвом. На думку політика, вбивства мирних людей - це ніщо інше, як геноцид українського народу.

Про це Анджей Дуда розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Відповідаючи на питання телеведучого, чи згоден він зі словами президента України, що “дії росіян у Бучі – це геноцид українців”, Анджей Дуда заявив, що “із цим важко не погодитись”.

Польський президент додав, що основна мета вторгнення Росії в Україну – це знищення української нації.

“Загибель такої кількості мирних українців свідчить про те, які насправді наміри у Росії”, – зауважив Дуда.

На думку політика, Заходу пора припинити діалог із президентом РФ Володимиром Путіним та запровадити проти Росії більш жорсткі санкції.