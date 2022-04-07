Про це Анджей Дуда розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.
Відповідаючи на питання телеведучого, чи згоден він зі словами президента України, що “дії росіян у Бучі – це геноцид українців”, Анджей Дуда заявив, що “із цим важко не погодитись”.
Польський президент додав, що основна мета вторгнення Росії в Україну – це знищення української нації.
“Загибель такої кількості мирних українців свідчить про те, які насправді наміри у Росії”, – зауважив Дуда.
На думку політика, Заходу пора припинити діалог із президентом РФ Володимиром Путіним та запровадити проти Росії більш жорсткі санкції.
“Ми завжди чули, що з Путіним потрібно розмовляти. Проте діалоги з Росією не мають сенсу. Їм потрібно ставити жорсткі умови і сказати: якщо не виконаєте їх – нам немає про що розмовляти”, – додав президент Польщі.
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда молився у Римі на могилі Папи Римського Івана Павла ІІ за перемогу України.
- Відомо, що після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.