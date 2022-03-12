Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу українцям та захист їхніх прав як осіб, що вимушено покинули Україну на тлі російського вторгнення.

Про це повідомляє польська інформаційна агенція PAP.

Закон передбачає, що громадяни України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення, зможуть перебувати у країні протягом 18 місяців. Пізніше, через 9 місяців вони зможуть подати заяву на тимчасове проживання, яке буде чинне протягом наступних трьох років.

Також біженці з України зможуть отримати номер Універсальної електронної системи реєстру населення. Відтак українці матимуть змогу працювати у Польщі та отримають доступ до медичної допомоги. Своєю чергою, учні та студенти з України продовжать навчання у польських школах та університетах.

Згідно з новим законом, українці отримають фінансову допомогу у розмірі 300 злотих на особу. Водночас ті, хто забезпечують проживання та харчування громадян України, зможуть отримати пільги.

Зауважується, що строки національних віз та дозволів на проживання українців, які до вторгнення РФ легально проживали у Польщі, будуть продовжені.

Закон також посилює покарання за злочини, пов’язані з торгівлею людьми та сутенерством, що були скоєні після 24 лютого.