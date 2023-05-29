Джерело: Associated Press.

У США та деяких країнах ЄС точаться дискусії про вплив Росії на внутрішню політику. Своєю чергою, Варшава вирішила схвалити відповідний законопроєкт.

“Я підпишу закон про створення комісії, яка буде призначена для розслідування російського впливу в Польщі”, – йдеться у заяві президента.

На його думку, комісії з розслідування впливу Росії на європейські інститути мають бути сформовані на рівні Євросоюзу і в окремих країнах. Зокрема Польща наполягатиме на цьому на наступній сесії Європейської ради.

Вивчати російський вплив будуть протягом періоду 2007-2022 років. Ідея створення Державної комісії виникла у грудні минулого року. Група буде розглядувати та з’ясувати справи державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни, які під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Польщі.

Метою комісії буде аналіз службової діяльності, передачі інформації третім особам, укладання контрактів або розпорядження державними, або корпоративними коштами тощо.