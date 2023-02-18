Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.
На запитання про те, чи бачить він можливість військового союзу між Україною та Польщею або ж спільне перебування країн у ширшому союзі, Дуда наголосив, що “не тільки бачить таку можливість”, а й “сподівається на це”.
Президент Польщі додав, що хотів би, аби дружба, яка зав’язалась між Україною та Польщею була “дружбою на століття”.
“Я б дуже цього хотів. Я сподіваюся, що Україна в майбутньому стане частиною НАТО”, – резюмував польський лідер.
- Президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що зараз Варшава постачає Україні танки, танки Challenger з Великої Британії, танки з Канади. Він також запевнив, що союзники планують зібрати бронетанкову бригаду Києву для боротьби з Росією.