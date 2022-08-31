Президент Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський у своєму листі до президента України Володимира Зеленського закликав скасувати рішення про реорганізацію "Довженко-Центру" та не допустити розпорошення повної колекції фільмів.

Про це йдеться у листі, який опублікувала журналістка Лєна Чиченіна.

“На жаль, ми також спостерігали уповільнення розвитку та згортання демократичних процедур і механізмів прозорості, які з’явилися в українському кіно після 2020 року. Із сумом та жалем за втраченою нагодою, ми слухали розповіді наших українських друзів-кіномитців, які почали констатувати нову реальність кінопроцесу”, – йдеться у листі Даріуша Яблонського.

Також Даріуш Яблонський зазначив, що коли ця ситуація почала загрожувати кіноспадщині, яка є надбанням світової культури, і якою є український кіноархів Національного центру “Довженко-Центр”, стало відомо про спробу його ліквідації та про передачу ресурсів невідомій установі, яка ніколи не займалася такою діяльністю на такому рівні, саме тому представники Польської кіноакадемії не можуть мовчати.

“Рішення про ліквідацію поважного українського кіноархіву безумовно викликає велике занепокоєння серед найбільших прихильників України у сфері культури. Адже українська кіноспадщина є частиною європейської та світової культури. Це універсальна культурна спадщина, яка належить усім нам”, – зазначив Даріуш Яблонський.

Також він наголосив на тому, що найкращим прикладом спільної турботи про українську кіноспадщину є те, що в березні, коли російські війська оточили Київ, Даріуш Яблонський від імені європейської кіноспільноти запропонував керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку й міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку надати всі види підтримки для тимчасової евакуації українських кіноархівів до установ-партнерів у всій Європі.

“Ми заявили про надання транспорту і професійного конвою, а кіностудія Cinecitta була першою, яка виявила бажання надати свої приміщення для зберігання фільмів. А також найкращих професіоналів зі збереження та реставрації української кіноспадщини”, – розповів Даріуш Яблонський.

Окрім того, він зауважив: думку про те, що оригінальні фільми Олександра Довженка, Сергія Параджанова, Кіри Муратової та багатьох інших важливих та добре відомих всім нам режисерів перебувають під загрозою знищення вдруге за останні пів року – не можна залишати без відповіді.

“Звертаємося та закликаємо скасувати рішення про реорганізацію “Довженко-Центру” та не допустити розпорошення повної колекції фільмів. Просимо вас, пане президенте, ініціювати процес надання “Довженко-Центру” передбаченого законом охоронного статусу, який унеможливить майбутні спроби його реорганізації”, – завернувся до Володимира Зеленського Даріуш Яблонський.