Президент прокоментував можливість виборів під час війни. На проведення виборів у мирний час потрібно було 5 мільярдів гривень. Скільки це коштуватиме під час війни — невідомо. Військові також мають проголосувати, відтак на передову треба відправляти спостерігачів. І ще облаштувати виборчі дільниці для семи мільйонів українців за кордоном.

Отже, за словами Зеленського, для цього США та ЄС повинні профінансувати виборчий процес, а також направити своїх спостерігачів в окопи на фронт.

«Проводити вибори в кредит не буду, забирати [гроші] зі зброї на вибори не буду», — додав Зеленський.