Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом, нагадавши який шлях наша держава пройшла з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться у його відеозверненні.

“Вітаю зі світлим святом Різдва християн західного обряду! Цей день та всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною. Хтось побачить її крізь діри понівеченого кулями даху власної оселі. Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей — українців, що дали прихисток українцям”, — сказав Зеленський.

За його словами сьогодні хтось почує “Щедрик” іншою мовою — у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах, а хтось зустріне це Різдво у неволі. Проте, він попросив пам’ятати, що Україна йде й по цих людей. Зеленський запевнив, що держава поверне свободу всім українцям та українкам.

“Хоч би де ми були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого”, — зазначив президент.

Він попросив згадати скільки пройшли українці. Зокрема, згадати “Азовсталь”, Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон.

“Ми ніколи не відчуємо дефіциту хоробрості й незламності. Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено стрічати благу вість. Ми співатимемо колядки — бадьоро, як ніколи, — щоб гучніше за звук генератора”, — додав голова країни.

Зеленський запевнив, що українці почують голоси й привітання рідних — у душі, навіть якщо “ляжуть” зв’язок та інтернет.

“І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного”, — констатував президент.