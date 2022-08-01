Президент розглянув петицію про заміну пам’ятника Катерині ІІ в Одесі на актора Біллі Геррінґтона

Президент України Володимир Зеленський розглянув та відповів на електронну петицію, котра набрала необхідну кількість голосів, про заміну пам'ятника Катерині II на статую американському актору Біллі Геррінґтону. Питання не в його компетенції, але звернувся до Одеської міськради щодо розв'язання.

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

Так, Зеленський зауважив, що відповідно до ст. 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України “Про звернення громадян”, ним розглянуто петицію громадянина О.Ю.Матвеєва щодо заміни пам’ятника Катерині II на пам’ятник американському актору Біллу Геррінґтону.

Проте, зазначив, що відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцево самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Гарант Конституції нагадав, що деякі пам’ятники можуть мати державне або місцеве значення, відповідно рішення про спорудження приймається або Кабінетом міністрів, або місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Відтак, пам’ятник Катерині II встановлено рішенням Одеської міської ради від 4 липня 2007 року.

Президент звернувся до Одеської міськради з проханням розглянути порушені у петиції питання відповідно до компетенції.

Також у листі зазначено про важливість захисту національних інтересів, опрацювання питань щодо очищення громадського простору від об’єктів, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи.

Нагадаємо, з 20 травня до 12 липня петиція набрала 25 тисяч 214 голосів. Її автор, Олексій Матвеєв висловив думку, що пам’ятника російській імператриці не має бути в Одесі. У зверненні до президента він зазначив, що “Катерина ІІ є контроверсійною історичною постаттю, що своїми діями завдала великої шкоди Українській державності та культурі”.

Замість статуї російської імператриці автор запропонував встановити пам’ятник, де порноактор Біллі Геррінґтон буде сидіти за барною стійкою з пляшкою пива. На його думку, подібна споруда буде приваблювати туристів, зокрема, висловлювати підтримку ЛГБТ-спільноті.

Хто такий Біллі Геррінґтон

Американський актор гей-фільмів на сьогодні став справжнім інтернет-мемом. Він є однією з найвидатніших зірок гомосексуальних фільмів 1990-х років. Його кар’єра припала від кінця дев’яностих до початку нульових (основні роки: 1999-2000). Він оголосив про завершення своєї кар’єри у 2008 році.

Біллі Геррінґтон став справжнім інтернет-мемом після того, як уривок з його відео “Тренування” було розміщено на Nico Nico Douga (Токіо, Японія). Гачімучі (англ. Gachimuchi) стало інтернет-мемом та субкультурою. Користувачі соціальних мереж створили тисячі пародій на популярні музичні композиції і кліпи. Зокрема створювали їх з використанням аудіофрагментів порнороликів.

У циклі реслінг-фільмів Біллі Геррінґтон представлений типажем “величезного бодибілдера”. Нерідко у фільмах йому була відведена роль лідера чи ватажка. Актор загинув у ДТП в Каліфорнії у 2018 році.

У вересні 2021 року у Запоріжжі з’явилася схожа петиція. Тоді було запропоновано назвати площу Маяковського на честь американського актора.

Довідка. За наказом Катерини II у 1783 році було закріпачено селян Лівобережжя та Слобожанщини, що є одним з видів рабовласництва. Їм заборонялося переселятися з місць останньої ревізії, дозволявся їхній продаж, обмін на майно, можливість заслання в Сибір та каторжні роботи без права судового оскарження дій поміщика. Загалом наказ стосувався близько трьохсот тисяч селян.

Також наказом російської імператриці було ліквідовано автономію Гетьманщини. Інститут гетьмана було скасовано, після чого через рік Гетьманщину реформовано в Малоросійську губернію, яка мала російський загальноімперський адміністративний устрій.