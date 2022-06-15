Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
Румунський лідер висловив таку думку після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Румунії.
“На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки”, – сказав Йоганніс.
За його словами, були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами у контексті кандидатського статусу.
Під час зустрічі порушили питання щодо заяв Макрона про те, що важливо не “принижувати” РФ. Під час виступу з Йоханнісом французський президент “применшував ці коментарі”. Макрон наполягав на тому, що Україні, яка, як він сподівається, виграє війну, зрештою доведеться вести перемовини з Росією.
“Ми ділимо один континент. Географія вперта, і в кінці його Росія. Вона була там вчора, вона є сьогодні і буде там завтра”, – сказав він журналістам.
- Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ознайомлених з результатами дебатів у Колегії комісарів, Європейська комісія буде наполягати на тому, аби Україна отримала статус кандидата у члени Європейського союзу.
- За даними ЗМІ, більшість країн-членів Європейського Союзу, зокрема Італія, не проти надання Україні статусу кандидата на вступ в Євросоюз. Однак декілька країн все ж не підтримують Київ у шляху до членства в ЄС. Серед противників – Данія і Нідерланди.