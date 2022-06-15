Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає, що Україні потрібно якомога швидше надати статус кандидата на членство у ЄС. Такий крок стане явною підтримкою України у війні з російською агресією.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Румунський лідер висловив таку думку після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Румунії.

“На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки”, – сказав Йоганніс.

За його словами, були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами у контексті кандидатського статусу.

Під час зустрічі порушили питання щодо заяв Макрона про те, що важливо не “принижувати” РФ. Під час виступу з Йоханнісом французський президент “применшував ці коментарі”. Макрон наполягав на тому, що Україні, яка, як він сподівається, виграє війну, зрештою доведеться вести перемовини з Росією.

“Ми ділимо один континент. Географія вперта, і в кінці його Росія. Вона була там вчора, вона є сьогодні і буде там завтра”, – сказав він журналістам.