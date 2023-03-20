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Президент Сербії розкритикував рішення суду видати ордер на арешт Путіна

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна матиме негативні наслідки. На його думку, це лише продовжить війну в Україні.

Понеділок, 20 березня 2023, 12:41
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Про це повідомило Novosti.

За словами Вучича, рішення МКС свідчить, що у політичному плані не висловлюють бажання говорити про мир і про переговори.

“Моє питання в тому, що тепер, коли йому пред’явлені звинувачення в найстрашніших воєнних злочинах, з ким ви збираєтеся говорити?” – сказав він.

Президент додав, що не можна порівнювати Путіна і колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, якого було засуджено у Гаазі.

“Немає сумнівів, що мета тих, хто це зробив, – ускладнити комунікацію президента Росії, ще більше ускладнити економічне становище Росії… Що стосується арешту, не гнівайтеся, але це безглузде питання, тому що вам зрозуміло, що поки йде війна, Путін не приїде до Сербії. А що стосується арештів, то я не заарештував навіть тих, кого вимагав спеціальний трибунал”, – сказав він.

Теги: війна, Александар Вучич, війна, воєнні злочини, Володимир Путін, Міжнародний кримінальний суд, ордер на арешт Путіна, російсько-українська війна, Сербія

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