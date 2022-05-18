Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна долучиться до відбудови українських міст після війни. Сербський президент прийняв вірчі грамоти у нового посла України Володимира Толкача.

Про це повідомила телерадіокомпанія RTS.

Під час зустрічі Александр Вучич висловив жаль з приводу ситуації в Україні. Він також поінформував посла стосовно позиції уряду Сербії та Ради національної безпеки.

Президент Сербії заявив, що його країна прагне поважати принципи територіальної цілісності та суверенітету держав. Зокрема оскільки це один з основних принципів міжнародного права, що міститься в статуті Організації Об’єднаних Націй. Тому у цьому сенсі Сербія поважає територіальну цілісність України, а також Вучич подякував, що Україна поважає у відповідь їхню.

Вучич наголосив, що Сербія надала найкращі умови для переселенців з України. Їм надали права на проживання та дозвіл на роботу, згідно з правилами Європейського Союзу.

“Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні. Він наголосив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, як тільки ситуація дозволить”, – йдеться у повідомленні.