Під час візиту до Києва президент США Джо Байден наголосив на двопартійній підтримці України. Проте, деякі республіканці з Палати представників розкритикували Байдена за візит в Україну.

Про це інформують #Букви.

Під час брифінгу перед журналістами президент США наголосив на широкій двопартійній підтримці з боку членів Конгресу військових зусиль України.

“Попри всю розбіжність, яку ми маємо в нашому Конгресі з деяких питань, є значна згода щодо підтримки України”, – сказав Байден.

Утім, низка республіканців у Палаті представників розкритикували візит президента до України.

Зокрема, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін назвала поїздку Байдена “неймовірно образливою” та заявила, що Штати ненавидять президента своєї країни.

“Це неймовірно образливо. Сьогодні, у День нашого Президента, Джо Байден, Президент Сполучених Штатів обрав Україну замість Америки, при цьому змушуючи американський народ платити за український уряд і війну. Я не можу передати, наскільки американці ненавидять Джо Байдена», – написала вона.

Зауважимо, що Грін була однією з 11 республіканців у Палаті представників, які на початку цього місяця виступили співавторами резолюції “Втома від України”. Резолюція закликала припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Своєю чергою, республіканець від Північної Кароліни Грег Мерфі дорікнув Джо Байдену, що той відвідав Україну, ігноруючи кризу всередині своєї держави:

“Тож Джо Байдену потрібно два роки, щоб відвідати зону бойових дій, яку він створив на нашому південному кордоні, але потім він їде, щоб побачити іншу зону бойових дій, яку він створив в Україні”, – написав політик.

Представник Республіканської партії від Пенсільванії Скотт Перрі також розкритикував Байдена за “ігнорування” проблеми імміграції на тлі його безпрецедентної підтримки України:

“Захоплює дух, що президент Байден може з’явитися в Україні, щоб переконатися в безпеці їхнього кордону, але не може зробити те саме для Америки”.

Деякі республіканці та радикальні прихильники експрезидента Дональда Трампа звинувачують Байдена у дотриманні політики “America last” – концепції, діаметрально протилежної тій, яку приписують його попереднику. Увагу Байдена до зовнішньої політики маніпулятивно прирівнюють до ігнорування внутрішньої. Разом з тим, “America first” означає політичну позицію Сполучених Штатів, яка загалом наголошує на націоналізмі та невтручанні. У 2016 році саме це гасло використовував Дональд Трамп, наголошуючи на виході Сполучених Штатів із міжнародних договорів та організацій.

Критики Джо Байдена активно звинувачують президента у тому, що він нібито ціною благополуччя Сполучених Штатів допомагає Україні у протидії російському вторгненню. А воєнну допомогу (зброю, фінансову підтримку тощо), на їхню думку, можна направити на внутрішні потреби держави. Найрадикальніші також наголошують на мовбито шкідливому впливі зіпсованих відносин з РФ.