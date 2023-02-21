Про це повідомили на сайті Президента Республіки Польщі.
Байдена від імені Анджея Дуди зустріли керівник канцелярії президента Республіки Польща Гражина Ігначак-Бандич та керівник Управління міжнародної політики Марцін Пшидач. Сьогодні керівники країн зустрілися у Президентському палаці у Варшаві, після чого відбудеться заплановане пленарне засідання делегації під головуванням президентів Польщі та США.
О 17:30 лідер США має виступити у Королівському замковому саду у Варшаві на відкритому заході.
“Президент США також приїжджає до Польщі з посланням до поляків, з подякою польському президенту, уряду та суспільству за все, що ми зробили протягом останніх місяців для підтримки стабільності в цій частині світу, а також за звичайну людську підтримку ми дали українським сусідам”, – наголосив Марцін Пшидач.
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