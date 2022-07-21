Про це йдеться на офіційному сайті Білого дому.

В адміністрації президента зазначили, що сьогодні вранці Джо Байден дізнався, що захворів на коронавірус. Президент США повністю вакцинований і двічі ревакцинований, саме тому зараз він відчуває дуже легкі симптоми.

Проте відповідно до вказівок Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), президент буде ізольований у Білому домі та продовжуватиме повністю виконувати всі свої обов’язки протягом цього часу. В ізоляції Джо Байден перебуватиме, доки не отримає тест з негативним результатом.

“Сьогодні вранці він спілкувався телефоном зі співробітниками Білого дому, Джо Байден візьме участь у запланованих зустрічах у Білому домі через Zoom та телефон із резиденції”, – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Білого дому наголосили на тому, що адміністрація щоденно надаватиме оновлену інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати всі повноваження попри те, що перебуває в ізоляції.

Нагадаємо, що нещодавно у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили про нову хвилю коронавірусу в Європі, яку спричинили нові варіанти штаму “Омікрон”.