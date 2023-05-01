Про це сповіщає The Washington Post.

Як пояснили у виданні, вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому – щорічний захід, який досить широко висвітлюється в американській пресі і є однією з важливих подій внутрішньої політики США. Цього року захід присвячений першочергово темі американських журналістів, яких затримала влада в декількох країнах світу, зокрема і в Росії.

“Ми зібралися тут, щоб послати сигнал всьому світу: вільна преса – це опора вільного суспільства, а не ворог”, – заявив Байден у своєму виступі на вечері.

Підкреслено, що Джо і Джилл Байден також провели зустріч із батьками Евана Гершковича, кореспондента WSJ, заарештованого в Росії місяць тому. Журналіста обвинувачують у шпигунстві. Крім того, дехто з гостей публічної частини вечері носили бейджі з написом “звільніть Евана”.

Відомо, що серед 2600 гостей була присутня і мати журналіста Остіна Тайса, який зник безвісти в Сирії в 2012 році.

ДОВІДКОВО. 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ.

18 квітня московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.

Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом “негайно звільнити” репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає “тривожний і небезпечний сигнал” щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.

У США надіслали запит до Росії, аби американські дипломати відвідали заарештованого репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича. Москва надала негативну відповідь через те, що раніше США не видали американські візи російським журналістам.