Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський зазначив, що питання компенсації збитків, спричинених російським вторгненням — важливий елемент відповідальності, яку має понести держава-агресор.

До спецгрупи увійшли представники Кабінету Міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.

Під час наради з президентом учасники обговорили перебіг переговорного процесу щодо примусового вилучення активів РФ на користь нашої держави та скоординували кроки в цьому напрямку.

У повідомленні зазначається, що наразі триває робота зі створення спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами України. Вона зможе розглядати заяви про відшкодування шкоди, завданої війною.

Крім того, Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, завданої війною.