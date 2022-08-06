Про це повідомляє пресслужба ОП.
Зеленський зазначив, що питання компенсації збитків, спричинених російським вторгненням — важливий елемент відповідальності, яку має понести держава-агресор.
До спецгрупи увійшли представники Кабінету Міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.
Під час наради з президентом учасники обговорили перебіг переговорного процесу щодо примусового вилучення активів РФ на користь нашої держави та скоординували кроки в цьому напрямку.
У повідомленні зазначається, що наразі триває робота зі створення спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами України. Вона зможе розглядати заяви про відшкодування шкоди, завданої війною.
Крім того, Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, завданої війною.
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