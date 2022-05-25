Під час виступу на заході в Вашингтоні, організованому Торговою палатою США, президент Світового банку Девід Малпасс припустив, що війна Росії в Україні може спровокувати глобальне зниження економічної активності.

Про це повідомляє Reuters.

Малпасс сказав, що в Німеччині вже спостерігається значне уповільнення економіки через підвищення цін на енергоносії. За його словами, країни, що розвиваються, постраждали ще сильніше через нестачу добрив, продовольчих запасів та енергоносіїв.

“Якщо ми дивимося на глобальний ВВП…Зараз важко зрозуміти, як нам уникнути рецесії”, — наголосив Малпасс.

Він також зауважив, що самої ідеї подвоєння цін на енергоносії достатньо, аби викликати рецесію. Проте Малпасс не уточнив те, коли може початися глобальна рецесія.

Минулого місяця Світовий банк вже скоротив свій прогноз глобального зростання на 2022 рік, через наслідки російсько-української війни, майже на цілий відсотковий пункт з 4,1% до 3,2%.