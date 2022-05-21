Інтерв’ю опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента України.

У ньому глава держави зокрема розповів про захисників Маріуполя, про те, чому розпрощався з деякими людьми зі своєї команди, хто пише йому промови та чому впевнений у перемозі України.

Основні тези зі спілкування президента з журналістами

24 лютого: Олена Зеленська повідомила, що 24 лютого прокинулась від дивних звуків за вікном. Володимира поряд не було, тому вона пішла до сусідньої кімнати, де він вже був одягнений. на запитання, що сталось, він коротко відповів: “Почалося”.

Очільник України згадав, що у ніч на 24 лютого повернувся додому дуже пізно, оскільки тоді проводилося засідання РНБО, де обговорювали питання про те, що робити у разі повномасштабного вторгнення РФ.

“Ми всі розуміли, що якщо почнеться – держава повинна працювати як єдиний організм”, – сказав зеленський.

Готовність української армії до повномасштабного вторгнення: Зеленський наголосив, що Росія застосувала проти України великий об’єм сил та всі резерви, тому багато аналітиків стверджували, що ЗСУ не зможуть протистояти окупантам.

“Ми у 28 разів менші за території Росії, хоча є великою країною. І коли наступає велика армія, ти не можеш зосередити всі сили довкола Києва”, – заявив президент.

Він додав, що на сьогодні Україну захищають 700 000 бійців.

Початок повномасштабного вторгнення: за словами Зеленського, наступ на Україну розпочався не 24 лютого, а ще у вересні-жовтні 2021 року. Він наголосив, що РФ вдерлась в Україну у 2014 році, однак повномасштабний наступ розпочався восени 2021 року.

“Що відбувалось, які були меседжі, перші економічні кроки, фінансові, кібератаки, блокування, дефіцит бензину, зменшення обсягів енергоносіїв тощо. Я почав би з вересня-жовтня. Вважаю, цей такий гібридний артобстріл почався ще восени”, – сказав він.

Захисники Маріуполя: президент повідомив, що з “Азовсталі” вивезли майже всіх, хто там був, і евакуація повністю завершиться найближчим часом.

“Хлопці отримали від військових сигнал, що вони мають повне право вийти, щоб зберегти своє життя. На сьогодні вони вивезені, або в процесі. Далі все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ… Закінчиться процес вивезення і розпочнеться процес підготовки до діалогу щодо обміну. Будемо забирати їх додому, це те, що ми повинні зробити разом з партнерами, які брали на себе відповідальність”, – наголосив президент України.

Перемовини з Путіним: Зеленський зізнався, що справді вірив у те, що розв’язати чимало питань вдасться завдяки перемовинам з Росією. Він додав: якби перемовини з президентом РФ відбулись найближчим часом, основними темами стали б:

– деокупація всієї України

– обмін полоненими

– мирний договір

“Перемога буде кривава, вона буде у бою, але кінцівка буде в дипломатії. Я впевнений в цьому. Тому, що є деякі речі, які, окрім столу перемовин, ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а Російська Федерація не хоче все віддати. Іншими словами — не хоче нічого віддати. Тому кінцівка буде така”, – сказав він.

Чому попрощався з деякими представниками своєї команди: як наголосив Зеленський, він припинив співпрацю з людьми, з якими у них були різні погляди на цінності. Він додав, що вважає це чудовим результатом, адже у такий спосіб поруч залишились лише ті люди, з якими у них спільні цілі.

Хто пише промови: за словами першої леді України, промови президента — це його ж думки та тези, які трохи опрацьовує спічрайтер. Вона додала, що часто обговорює з Володимиром Зеленським його промови й це інколи переростає у суперечки щодо певних фрагментів.

А за словами президента України, у нього не багато людей, які працюють над промовами.

“Зазвичай, це я і плюс одна, максимум дві людини, щодо підготовки тієї чи іншої промови. Більше й не треба”, – пояснив Зеленський.