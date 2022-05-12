Про це повідомляє пресслужба президента Фінляндії.
Зазначається, що цієї весни у країні відбулась важлива дискусія щодо членства Фінляндії у НАТО. Населенню та уряду дали час, щоб вони визначились зі своєю позицією щодо цього питання. Також потрібен був час для міжнародних контактів з НАТО та Швецією.
Зараз, коли момент остаточного ухвалення рішення вже близько, президента та прем’єрка заявили, щор підтримують членство Фінляндії у НАТО.
“Членство в НАТО посилить безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще необхідні для прийняття цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних кількох днів”, – йдеться у спільній заяві.
Тепер остаточно підтримати подання заявки на членство у НАТО повинен фінський парламент. Дебати та голосування щодо цього питання пройдуть у понеділок, 16 травня.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.
- Раніше хорватський лідер Зоран Міланович заявив, що закликатиме парламент Хорватії заблокувати заявки Швеції та Фінляндії щодо членства у НАТО, у разі якщо не буде прийнято реформу виборчого законодавства у Боснії та Герцеговині.
- Також заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, то Росії доведеться посилити свою оборону в регіоні, зокрема розгорнувши ядерну зброю.