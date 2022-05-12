Про це повідомляє пресслужба президента Фінляндії.

Зазначається, що цієї весни у країні відбулась важлива дискусія щодо членства Фінляндії у НАТО. Населенню та уряду дали час, щоб вони визначились зі своєю позицією щодо цього питання. Також потрібен був час для міжнародних контактів з НАТО та Швецією.

Зараз, коли момент остаточного ухвалення рішення вже близько, президента та прем’єрка заявили, щор підтримують членство Фінляндії у НАТО.

“Членство в НАТО посилить безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще необхідні для прийняття цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних кількох днів”, – йдеться у спільній заяві.

Тепер остаточно підтримати подання заявки на членство у НАТО повинен фінський парламент. Дебати та голосування щодо цього питання пройдуть у понеділок, 16 травня.