Президентка Тайваню Цай Інвень провела паралелі між погрозами Китаю та нападом Росії на Україну. Лідерка запевнила, що Тайвань не відступить перед "агресивними погрозами".

Про це повідомило АР.

За словами Цай Інвень, у Китаї додали у свою конституцію рядок про “рішучу протидію та стримування” незалежності Тайваню. Також вони затвердили положення стосовно “рішучої реалізації політики “одна країна — дві системи”.

Президентка виступила з заявою після того, як глава КНР Сі Цзіньпін сказав, що має намір підкорити Тайвань. Це сталося після завершення з’їзду Комуністичної партії Китаю, який проводиться раз на п’ять років.

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Агенство порівняло ситуацію з колишньою британською колонією Гонконгом, де було знищено демократичну систему з громадянськими свободами та незалежністю судової влади. Цай Інвень додала, що з часів холодної війни демократії та ліберальні суспільства зіткнулися з “величезною” кількістю проблем.

“Яскравим прикладом є неспровоковане вторгнення Росії в Україну. Це показує, що авторитарний режим зробить усе можливе для експансіонізму”, — зазначила вона.

Президентка наголосила, що народ Тайваню “надто добре знайомий з такою агресією”. Останніми роками з боку КНР посилилися погрози, зокрема воєнне залякування, кібератаки та економічний примус.

“Проте навіть в умовах постійних загроз народ Тайваню ніколи не ухилявся від викликів і боровся проти авторитарних сил, які прагнуть підірвати їх демократичний спосіб життя”, — наголосила Цай Інвень.

Тайвань різко засуджує російський напад на Україну.