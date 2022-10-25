Про це повідомило АР.

За словами Цай Інвень, у Китаї додали у свою конституцію рядок про “рішучу протидію та стримування” незалежності Тайваню. Також вони затвердили положення стосовно “рішучої реалізації політики “одна країна — дві системи”.

Президентка виступила з заявою після того, як глава КНР Сі Цзіньпін сказав, що має намір підкорити Тайвань. Це сталося після завершення з’їзду Комуністичної партії Китаю, який проводиться раз на п’ять років.

Читайте також:

Сі Цзіньпіна втретє обрали очільником Компартії КНР

Агенство порівняло ситуацію з колишньою британською колонією Гонконгом, де було знищено демократичну систему з громадянськими свободами та незалежністю судової влади. Цай Інвень додала, що з часів холодної війни демократії та ліберальні суспільства зіткнулися з “величезною” кількістю проблем.

“Яскравим прикладом є неспровоковане вторгнення Росії в Україну. Це показує, що авторитарний режим зробить усе можливе для експансіонізму”, — зазначила вона.

Президентка наголосила, що народ Тайваню “надто добре знайомий з такою агресією”. Останніми роками з боку КНР посилилися погрози, зокрема воєнне залякування, кібератаки та економічний примус.

“Проте навіть в умовах постійних загроз народ Тайваню ніколи не ухилявся від викликів і боровся проти авторитарних сил, які прагнуть підірвати їх демократичний спосіб життя”, — наголосила Цай Інвень.

Тайвань різко засуджує російський напад на Україну.