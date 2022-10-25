Про це повідомило АР.
За словами Цай Інвень, у Китаї додали у свою конституцію рядок про “рішучу протидію та стримування” незалежності Тайваню. Також вони затвердили положення стосовно “рішучої реалізації політики “одна країна — дві системи”.
Президентка виступила з заявою після того, як глава КНР Сі Цзіньпін сказав, що має намір підкорити Тайвань. Це сталося після завершення з’їзду Комуністичної партії Китаю, який проводиться раз на п’ять років.
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Агенство порівняло ситуацію з колишньою британською колонією Гонконгом, де було знищено демократичну систему з громадянськими свободами та незалежністю судової влади. Цай Інвень додала, що з часів холодної війни демократії та ліберальні суспільства зіткнулися з “величезною” кількістю проблем.
Президентка наголосила, що народ Тайваню “надто добре знайомий з такою агресією”. Останніми роками з боку КНР посилилися погрози, зокрема воєнне залякування, кібератаки та економічний примус.
“Проте навіть в умовах постійних загроз народ Тайваню ніколи не ухилявся від викликів і боровся проти авторитарних сил, які прагнуть підірвати їх демократичний спосіб життя”, — наголосила Цай Інвень.
Тайвань різко засуджує російський напад на Україну.
- Члени Комітету німецького Бундестагу з прав людини вдруге за жовтень прибули з візитом до Тайваню. Офіційний Пекін протестував проти першого візиту депутатів на початку місяця.
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- Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай не відмовиться від налаштування силового повернення Тайваню під свій контроль. У відповідь Тайвань наголосив, що його суверенітет не може бути предметом торгу.
- Колишнього президента Китаю Ху Цзіньтао вивели з церемонії закриття з’їзду правлячої Комуністичної партії, яка відбулася у Пекіні. Двоє стюардів випровадили його зі сцени головного залу Народних зборів.