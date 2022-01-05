Відповідна постанова опублікована на офіційному сайті Президента Республіки Казахстан. 

5 січня 2022 року відповідно до статті 70 Конституції Казахстану Президент Касим-Жомарт Токаєв видав указ “Про Уряд Республіки Казахстан”, яким прийняв у відставку казахстанський уряд. 

Тимчасово виконання обов’язків прем’єр-міністра покладено на політичного діяча, першого заступника прем’єр-міністра Казахстану та міністра фінансів Смаїлова Аліхана Асхановича.

Згідно з указом, члени уряду продовжуватимуть виконувати свої обов’язки до затвердження нового складу Уряду.

Указ набув чинності з 5 січня 2022 року.