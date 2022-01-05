Відповідна постанова опублікована на офіційному сайті Президента Республіки Казахстан.
5 січня 2022 року відповідно до статті 70 Конституції Казахстану Президент Касим-Жомарт Токаєв видав указ “Про Уряд Республіки Казахстан”, яким прийняв у відставку казахстанський уряд.
Тимчасово виконання обов’язків прем’єр-міністра покладено на політичного діяча, першого заступника прем’єр-міністра Казахстану та міністра фінансів Смаїлова Аліхана Асхановича.
Згідно з указом, члени уряду продовжуватимуть виконувати свої обов’язки до затвердження нового складу Уряду.
Указ набув чинності з 5 січня 2022 року.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією. Мешканці столиці Казахстану Нур-Султан колоною пройшли містом. Вони вигукували гасло “Старий, йди!” із закликом до Назарбаєва піти з політики.
Масовими акції виявилися також в Атирау, де на вулиці вийшли понад п’ять тисяч осіб. На протести зібралися і жителі Шимкента, Талдикоргана, Кизилорди. У Караганді присутні говорили, що уряд має піти у відставку, а вибори мають відбуватися справедливо, оскільки за останні 30 років нічого не змінилось.
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